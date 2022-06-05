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    İzmir'de otomobil içerisine silahlı saldırı: Tribün lideri öldü

    Konak ilçesinde araç içerisinde ilerleyen Karşıyaka tribün lideri ve arkadaşı silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i kurtarılamadıç
    • 05.06.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 09:39
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    İzmir'de otomobil içerisine silahlı saldırı: Tribün lideri öldü

    İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda, Karşıyaka tribün lideri Dobo lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 35 AIT 325 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.

    Sahilde bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Uzun namlulu silahlarla ateş ettiler

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulundu.

    Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

    İzmir'de otomobil içerisine silahlı saldırı: Tribün lideri öldü VİDEO

    İzmir de otomobil içerisine silahlı saldırı: Tribün lideri öldü #1

    Yaralılardan 1'i kurtarılamadı

    Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    İHA'nın aktarımına göre, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

    İzmir de otomobil içerisine silahlı saldırı: Tribün lideri öldü #2

    İzmir de otomobil içerisine silahlı saldırı: Tribün lideri öldü #3


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