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    İzmir'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ağır yaralı 

    Karşıyaka'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün ayağına çarptı. Kazada, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 03:57
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    İzmir'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ağır yaralı 

    İzmir'in Karşıyaka ilçesi Caher Dudayev Bulvarı Mavibahçe üst geçidinde, Uğur K. (25) yönetimindeki otomobil, bulvar üzerinde seyir halinde olduğu sırada, kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı.

    SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

    Kazada, demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Uğur K. ağır yaralandı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan ve Uğur K., itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkartıldı.

    Sağlık ekiplerine teslim edilen Uğur K., ambulansla Çiğli Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Uğur K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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