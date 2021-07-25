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    İzmir'de otomobil, metro inşaatındaki boşluğa düştü: 1 ölü 1 yaralı

    Balçova ilçesinde otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
    • AA
    • 25.07.2021 - 07:03
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    İzmir'de otomobil, metro inşaatındaki boşluğa düştü: 1 ölü 1 yaralı

    İzmir'de Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar K. (35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi.

    25 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜLER

    Bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü.

    İzmir de otomobil, metro inşaatındaki boşluğa düştü: 1 ölü 1 yaralı #1

    2 SAATLİK UĞRAŞLA ÇIKARILDILAR

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi.

    Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarıldı.

    İzmir de otomobil, metro inşaatındaki boşluğa düştü: 1 ölü 1 yaralı #2

    1 KİŞİ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

    Yaralılardan sürücü Pınar K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek Karkkainen de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Pınar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İzmir de otomobil, metro inşaatındaki boşluğa düştü: 1 ölü 1 yaralı #3

    SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Sürücü Pınar K'nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

    İzmir de otomobil, metro inşaatındaki boşluğa düştü: 1 ölü 1 yaralı #4

    ÜST GEÇİTTEN İZLEDİLER

    Kazayı gören çevredekiler, kurtarma çalışmalarını telefonlarının kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.

    Polis ekiplerinin uyarısıyla çevredekiler uzaklaştırıldı, bazı kişilerin ise üst geçide çıkarak çalışmaları izlemesi dikkati çekti.

    Otomobilin sabah saatlerinde bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

    İzmir de otomobil, metro inşaatındaki boşluğa düştü: 1 ölü 1 yaralı #5

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