Euro
15.3445
3.67%
Dolar
13.5835
3.94%
Altın
792.5950
4.43%
Borsa
1,963.59
1.92%
Bitcoin
631.472
2.54%
BTXN Coin
33.71
1.96%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    İzmir'de otomobil park yeri kavgası kanlı bitti

    İzmir'in Buca ilçesinde bina önüne otomobil park etme yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 20:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de otomobil park yeri kavgası kanlı bitti

    Saat 17.00 sıralarında Buca'nın Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta meydana gelen olayda, emekli astsubay K.Y. ile komşusu Adem Ateş (38) arasında bina önünde otomobil park etme nedeniyle tartışma çıktı.

    TABANCAYLA VURDU

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y., tabancayla Adem Ateş'e ateş açtı. Tabancayla vurulan Ateş kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Evli, iki çocuk sahibi ve elektrik işiyle uğraştığı öğrenilen Adem Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İzmir de otomobil park yeri kavgası kanlı bitti #1

    CİNAYET ZANLISI EVİNE SAKLANDI

    Komşusu Adem Ateş'i tabancayla vurarak ölümüne sebep olan cinayet zanlısı K.Y., olayın ardından evine kaçtı. K.Y., burada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    İzmir de otomobil park yeri kavgası kanlı bitti #2

    EŞİNİN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan öldürülen Adem Ateş ile komşusu K.Y. ile aralarında bir süredir problem olduğu, K.Y.'nin kendilerini ölümle tehdit etmesi yüzünden Adem Ateş'in eşinin bugün polis merkezine giderek K.Y. hakkında şikayetçi olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de otomobil park yeri kavgası kanlı bitti #3


    Görüş Bildir