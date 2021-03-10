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    İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

    Kemalpaşa ilçesinde, aynı istikamete seyrettiği tıra arkadan çarpan otomobilin sürüsü yaşamanı yitirdi.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 00:45
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    İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

    İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde Ankara asfaltı Çambel Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Murat Gündaş (48) idaresindeki Tofaş marka otomobil, aynı yöne gitmekte olan H.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan Gündaş, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gündaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Öte yandan, tır sürüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de otomobil tıra çarptı: 1 ölü #1

    İzmir de otomobil tıra çarptı: 1 ölü #2

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