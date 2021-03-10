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- İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
Kemalpaşa ilçesinde, aynı istikamete seyrettiği tıra arkadan çarpan otomobilin sürüsü yaşamanı yitirdi.
- İHA
- 10.03.2021 - 00:45
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde Ankara asfaltı Çambel Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Murat Gündaş (48) idaresindeki Tofaş marka otomobil, aynı yöne gitmekte olan H.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan Gündaş, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gündaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öte yandan, tır sürüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.