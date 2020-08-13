İzmir'de otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 3 yaralı

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, kaza yerindeki bir gencin poşetten maskesi dikkat çekti.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi yönünden Çiğli yönüne giden 35 AL 0310 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada; otomobilde sıkışan Onur G., Mehmet Tolga Y. ve Tolga U. yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tolga U.'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

DİKKAT ÇEKEN MASKE

Öte yandan kazada yaralanan 3 kişiden birinin başında bekleyen gencin, bir poşeti maske gibi kullandığı görüldü. O anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.