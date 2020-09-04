Ters yönden gelen otomobil, seyir halindeki motorize Yunus ekibine ve park halinde bulunan 2 araca çarptı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Akdeniz Caddesi'nde, ters yönden gelen Hollanda uyruklu Mirza V'nin kullandığı 07 ACC 187 plakalı otomobil, motosikletli Yunus ekiplerinden Emre. F.Ş. ile Süleyman D.’ye ait motosiklete çarptı.

Ardından da park halinde bulunan hafif ticari araç 35 ACE 212 ile 35 GA 5965 plakalı otomobile çarptı.

4 YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralı polis ekipleri, Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mirza V. ile yolcu konumunda bulunan Hasan K (18) ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

İzmir'de otomobil Yunus ekibine çarptı: 4 yaralı VİDEO