İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 gün hafif ticari araçla seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ramis Kurt'un (32) katil zanlısı yakalandı.

16 Şubat saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649 sokakta meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Ramis Kurt yönetimindeki 17 EU 666 plakalı hafif ticari araca iddiaya göre seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden bir otomobille kaçtı. Göğsüne mermi isabet eden Kurt ise bir süre sonra aynı sokakta aracını güçlükle durdurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kurt, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün şüphelinin M.İ.F. olduğu belirlenip, yakalandı.

M.İ.F., polisteki ifadesinde Kurt'u kendisine olan borcunu ödemediği için öldürdüğünü ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen M.İ.F. tutuklandı.





