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    İzmir'de otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı

    Polis kontrolünden kaçan içerisinde biri kadın, 2 kişinin bulunduğu otomobil, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu durduruldu. 3 kişi gözaltına alınırken, 2.5 kilo bonzaiye el konuldu.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 08:18
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    İzmir'de otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı

    İzmir’in ​Buca ilçesi tarihi su kemerleri yakınında saat 04.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 35 AV 1962 plakalı otomobili durdurdu.

    Polis memuru, 'Annemi hastaneye götürüyorum' diyen otomobil sürücüsüne aracı yolun sağına çekmesini söyledi. Ancak sürücü, hızla yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.

    Kovalamaca sırasında, otomobilden siyah poşetler atıldı.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, Ankara Caddesi'nde durduruldu.

    Otomobildeki 2 kişi ile kovalamaca sırasında polis ekiplerini başka bir otomobille takip eden bir şüpheli gözaltına aldı.

    İzmir de otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı #1

    POŞETLERDEN BONZAİ ÇIKTI

    Arkadan gelen araçtaki şüphelinin ifadesinde, işten çıktığını ve tesadüfen polisin takip ettiği otomobilde karısını gördüğünü söylediği belirtildi.

    Otomobilden atılan siyah poşetlerde yapılan kontrollerde yaklaşık 2.5 kiloya yakın bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 1'i kadın, 3 şüpheli sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İzmir de otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı #2

    İzmir de otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı #3

    İzmir de otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı #4

    İzmir de otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı #5

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