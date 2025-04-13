İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün park halindeki bir otomobilden yaklaşık 200 bin TL değerinde ses sistemi çalındı.
Otomobilin sahibi, durumu polise bildirdi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
HIRSIZIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Görüntülerden şüphelinin A.Y., olduğu belirlendi.
Görüntülerde; A.Y.'nin otomobilin etrafında bir süre dolaşıp, etrafı kontrol ettiği ardından kapısını açarak içine girip ses sistemlerini sökerek çaldığı görüldü.
ŞÜPHELİNİN ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
A.Y., dün düzenlenen operasyonla evinde yakalanıp, gözaltına alındı.
A.Y.'nin çaldığı ses sistemi de evinde bulundu.
SES SİSTEMİ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., tutuklandı.
Çalıntı ses sistemi ise tutanakla sahibine teslim edildi.
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