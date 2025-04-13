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İzmir'de otomobilden ses sistemi hırsızlığı kamerada

İzmir'de otomobilden ses sistemi hırsızlığı kamerada Bornova ilçesinde bir araçtan, yaklaşık 200 bin lira değerinde ses sistemi çaldığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.