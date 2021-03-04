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    İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi

    Şerit değiştirmek isteyen bir sürücünün, 88 yaşındaki Mustafa Coşkun'a çarpıp ölümüne neden olduğu o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 04.03.2021 - 21:28
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 21:36
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    İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi

    Tire- Gökçen karayolu Boynuyoğun Mahallesi yakınlarında 09 KT 406 plakalı otomobili ile seyir halinde olan F.K., şerit değiştirmek isterken çiftçi Mustafa Coşkun'un kullandığı 35 ABU 662 plakalı motosiklete çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü Coşkun, ağır yaralandı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 çocuk babası Coşkun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    ÇARPAN SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Otomobil sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kaza anının ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

    İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi VİDEO

    İzmir de otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi #1

    İzmir de otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi #2

    İzmir de otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi #3

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