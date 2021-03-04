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- İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi
İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi
Şerit değiştirmek isteyen bir sürücünün, 88 yaşındaki Mustafa Coşkun'a çarpıp ölümüne neden olduğu o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 04.03.2021 - 21:28
- Güncelleme : 04.03.2021 - 21:36
Tire- Gökçen karayolu Boynuyoğun Mahallesi yakınlarında 09 KT 406 plakalı otomobili ile seyir halinde olan F.K., şerit değiştirmek isterken çiftçi Mustafa Coşkun'un kullandığı 35 ABU 662 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü Coşkun, ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 çocuk babası Coşkun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ÇARPAN SÜRÜCÜYE GÖZALTI
Otomobil sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza anının ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi VİDEO