İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıdan karşıya geçmek isteyen 37 yaşındaki Nihat Aydın'ın yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı.

İzmir'in Menderes ilçesinde seyir halinde olan E.G.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Aydın’a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALI KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırılan 37 yaşındaki Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü E.G. gözaltına alınırken, kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.