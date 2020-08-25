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    İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Karşıdan karşıya geçmek isteyen 37 yaşındaki Nihat Aydın'ın yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 25.08.2020 - 17:47
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    İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    İzmir'in Menderes ilçesinde seyir halinde olan E.G.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Aydın’a çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir'de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı vatandaş hayatinı kaybetti VİDEO

    YARALI KURTARILAMADI

    İlk müdahalenin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırılan 37 yaşındaki Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Otomobil sürücüsü E.G. gözaltına alınırken, kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    İzmir de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #1

    İzmir de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #2

    İzmir de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #3

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