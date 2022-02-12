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- İzmi'rde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklenerek can verdi
İzmi'rde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklenerek can verdi
- DHA
- 12.02.2022 - 06:19
İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi numara 66 önünde, Y.K.'nın (25) kullandığı 35 ATF 012 plakalı kiralık otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Yula'ya çarptı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ, SÜRÜCÜ KAÇTI
Çarpmanın etkisiyle Yula metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yula'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir Yula'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli· Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ARACINI BIRAKIP KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Öte yandan polis, Yula'ya çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Y.K.'nın kullandığı kiralık otomobil, 203/25 sokakta terk edilmiş halde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Y.K.'nın yakalanması çalışmalar sürüyor.