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    İzmi'rde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklenerek can verdi

    Buca ilçesinde bir otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarparken, Yula olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan sürücü aranıyor.
    • DHA
    • 12.02.2022 - 06:19
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    İzmi'rde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklenerek can verdi

    İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi numara 66 önünde, Y.K.'nın (25) kullandığı 35 ATF 012 plakalı kiralık otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Yula'ya çarptı.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ, SÜRÜCÜ KAÇTI

    Çarpmanın etkisiyle Yula metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

    İzmi rde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklenerek can verdi #1

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yula'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir Yula'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli· Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    İzmi rde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklenerek can verdi #2

    ARACINI BIRAKIP KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Öte yandan polis, Yula'ya çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Y.K.'nın kullandığı kiralık otomobil, 203/25 sokakta terk edilmiş halde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Y.K.'nın yakalanması çalışmalar sürüyor.

    İzmi rde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklenerek can verdi #3

    İzmi rde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklenerek can verdi #4

    İzmi rde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklenerek can verdi #5

    İzmi rde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklenerek can verdi #6


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