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- İzmir’de otomobilin LPG tankı patladı: 2 ağır yaralı
İzmir’de otomobilin LPG tankı patladı: 2 ağır yaralı
- İHA
- 14.06.2020 - 08:50
İzmir’in Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi Küçüksanayi Sitesi'nde LPG oto montaj ve tamir atölyesi önünde park halinde bulunan 35 VZB 44 otomobilde N.D. isimli işçinin tamir yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı LPG tankı patladı.
Patlama sonucu araç içerisinde çıkan yangında LPG işçisi N.D. ve müşteri C.D. yaralandı.
ESNAF KENDİ ARACIYLA HASTANEYE TAŞIDI
Çevrede bulunan esnaflar, alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederken yaralıları da kendi araçlarıyla Aliağa Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Bu arada patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İzmir’de otomobilin LPG tankı patladı İZLE
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Yaralıların buradaki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Jandarma yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.