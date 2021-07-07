İzmir’de otomobiller çarpıştı: 1’i ağır 11 yaralı

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir araç takla atarken, 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ödemiş–Kiraz karayolu Gereli Mahallesi girişinde, B.M. (48) idaresindeki 35 AJR 066 plakalı araç ile karşı yönden gelen İ.D. (34) yönetimindeki 35 DAL 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 35 DAL 12 plakalı araç takla atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma, bölge trafik ve sağlık ekibi sevk edildi.

1' İ AĞIR 11 YARALI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri araç içerisindeki Ö.D. (28), M.D. (8) ve ağır yaralanan Melike D.yi (6), ambulansa alarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ kaldırıldı. Durumu ağır olan Melike D.’nin ise daha sonra İzmir’de bulunan bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

B.M., idaresindeki araçta 8 kişinin bulunduğu belirtilirken, yaralılardan F.A. (20), G.Ö. (16), Ş.T. (30), M.Ö. (30), E.D. (25), Y.T. (17), G.M. (29) ambulansa alınarak kaldırıldıkları Ödemiş Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Öte yandan, Ödemiş Jandarma Komutanlığı ekipleri yol güvenliğini sağlarken, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Grup Amirliği ekiplerinin de kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.