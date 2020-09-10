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    İzmir'de paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli karnından vuruldu

    Bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan 21 yaşındaki personel, taşıdığı paketin içindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 08:40
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    İzmir'de paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli karnından vuruldu

    İzmir’in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde bir kargo firmasının transfer merkezinde Yusuf S. (21), içerisinde havalı tüfek olduğu öğrenilen paketi taşımaya başladı.

    Gece saat 03.00 sıralarında paketteki havalı tüfek ateş aldı, Yusuf S. karnından yaralandı.

    TEDAVİ ALTINDA

    Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf S., tedaviye alındı.

    POLİSLER TÜFEĞE EL KOYDU

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.

    İzmir de paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli karnından vuruldu #1

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