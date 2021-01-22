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İzmir'de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı

İzmir'de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı

Yolda yürürken kendisine ait olmayan otomobilin dikiz aynasını tekme atarak kıran şüphelinin o anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.