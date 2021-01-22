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    İzmir'de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı

    Yolda yürürken kendisine ait olmayan otomobilin dikiz aynasını tekme atarak kıran şüphelinin o anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 22.01.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 17:40
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    İzmir'de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, park halinde olan otomobilin dikiz aynasını tekme attı.

    Otomobile neden saldırdığı belirlemeyen şüpheli aynayı kırık şekilde bırakarak bölgeden uzaklaştı.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kimliği bilinmeyen saldırganın arabaya tekmeler savurduğu ve yürüyerek yoluna devam ettiği görüldü.

    İzmir de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı #1

    İzmir de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı #2

    İzmir de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı #3

    İzmir de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı #4

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