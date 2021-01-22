- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı
İzmir'de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı
Yolda yürürken kendisine ait olmayan otomobilin dikiz aynasını tekme atarak kıran şüphelinin o anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- DHA
- 22.01.2021 - 17:39
- Güncelleme : 22.01.2021 - 17:40
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, park halinde olan otomobilin dikiz aynasını tekme attı.
Otomobile neden saldırdığı belirlemeyen şüpheli aynayı kırık şekilde bırakarak bölgeden uzaklaştı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kimliği bilinmeyen saldırganın arabaya tekmeler savurduğu ve yürüyerek yoluna devam ettiği görüldü.