İzmir'de parkta cansız bedeni bulundu

İzmir'in Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki parkta, Engin Şenay ölü bulundu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde bekleyen vatandaşlar, sabaha karşı, yakındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durum hemen hastane yetkililerine bildirildi. İhbar üzerine parka, polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrolde ölü olduğu belirlenen kişinin, 46 yaşındaki Engin Şenay olduğu tespit edildi.

Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Şenay'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle saptanacak.





















