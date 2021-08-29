İzmir'de parkta husumetlisi tarafından öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde husumetlisi tarafından parka çağrılan 21 yaşındaki Anıl Bahri Kocaman, silahlı saldırıya uğradı. Kocaman kaldırıldığı hastanede can verdi. Kaçan 2 şüpheli ise hala aranıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde saat 17.00 sıralarında Anıl Bahri Kocaman (21), kimliği tespit edilemeyen bir kadın bir erkek tarafından tarafından çağrıldığı parka gitti.

Parka giden Kocaman ve diğer iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kocaman'a tabancayla 8 el ateş eden 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Anıl Bahri Kocaman, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Kocaman burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Savcının incelemesinin ardından Anıl Bahri Kocaman'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yaparak delil toplayan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.