İzmir'de pastanede dehşet anları: Elinde bıçakla müşterilere saldırdı

- İzmir'in Karabağlar ilçesinde alkollü bir şahıs, elinde bıçakla pastanede müşterilere saldırdı.
- Müşteriler büyük panik yaşayıp sandalyelerle savunma yaptıktan sonra saldırgan kaçtı.
- Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda polis, saldırganı yakalamak için araştırma başlattı.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde alkollü olduğu ileri sürülen şahıs, elinde bıçakla pastaneye girdi.
Henüz belirlenemeyen nedenle çevresindekilere saldırmaya başlayan saldırgan, içerideki müşterileri kovaladı.
Büyük panik yaşayan vatandaşlar ellerine geçirdikleri sandalyelerle kendilerini korumaya çalıştı.
Yaşanan arbedenin ardından saldırgan, bir süre sonra pastaneden uzaklaştı.
YAŞANANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
İş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde saldırganın elinde bıçakla içeri girmesi, müşterilerin kaçışması ve sandalyelerle kendilerini savunmaya çalışmaları yer aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler görgü tanıklarının da ifadelerine başvurarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.