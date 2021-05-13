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İzmir'de patronundan dayak yiyen kadın şikayetçi oldu

İzmir'de patronundan dayak yiyen kadın şikayetçi oldu

İzmir'de yaşayan Zeynep Katırcı, iş yerinde cep telefonuyla konuştuğu için kendisini fırça süpürgeyle yüzünden yaralayıp, ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü patronu Osman D.'den şikayetçi oldu.