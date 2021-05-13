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- İzmir'de patronundan dayak yiyen kadın şikayetçi oldu
İzmir'de patronundan dayak yiyen kadın şikayetçi oldu
- DHA
- 13.05.2021 - 16:18
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Serinkuyu semti Anadolu Caddesi'ndeki 3 ortaklı kafeteryada meydana gelen olayda, İşletmenin ortaklarından Osman D., pastacı yardımcısı olarak çalışan 23 yaşındaki Zeynep Katırcı'nın imalathanede cep telefonuyla konuştuğunu gördü.
Osman D.'nin tepki gösterdiği Katırcı, "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince saldırıya uğradı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Fırça süpürgeyle dövüldüğünü öne süren Katırcı, yüzünden yaralandı. Ölümle tehdit de edildiğini söyleyen Katırcı, polis merkezine giderek patronundan şikayetçi oldu.
"FIRIN TEPSİSİNİ FIRLATTI"
Örnekköy Polis Merkezi'nde ifade veren Zeynep Katırcı'nın, "Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmı ile yüzüme 1 kere vurdu, gözüme denk geldi. Tekrar vurup, vurmadığını hatırlamıyorum. Sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup, tehdit etti. Ustam Ahmet Bey’i aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet Bey’in arabası ile geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet Bey beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı, şikayetçiyim." dediği öğrenildi.