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- İzmir’de pazarcı kadın şalvarın içinde doğum yaptı
İzmir’de pazarcı kadın şalvarın içinde doğum yaptı
Tire ilçesinde pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini şalvarıyla beraber tezgahının altına bıraktı. Çevredekilerin fark etmesiyle hastaneye kaldırılan bebek, hayatını kaybetti.
- İHA
- 29.05.2020 - 14:38
Akıllara durgunluk veren olay İzmir’in Tire ilçesinde yaşandı.
Tire cuma pazarında pazarcılık yapan 29 yaşındaki Hatice D. isimli kadın, Türkocağı Caddesi üzerinde açtığı tezgahta sebze satıyordu.
BEBEĞİ TEZGAHIN ALTINA ATTI
Kadın, sabah saatlerinde tezgahın altına girerek şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı.
BEBEK AĞLAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumda şüphelendi ve tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği buldu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşlar durumu hemen 112'ye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi, tezgahın altındaki bebeği alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü.
Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, kadın polis tarafından gözaltına alındı.