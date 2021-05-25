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İzmir'de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de son 3 hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.