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    İzmir'de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

    İzmir'de son 3 hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 19:53
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    İzmir'de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

    İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde toplam 34 operasyon gerçekleştirdi.

    ÇOK SAYIDA ÜRÜN YAKALANDI

    Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 40 bin 900 doldurulmuş makaron, 122 bin 400 makaron, 96 kilo nargile tütünü, 187 kilo tütün, 796 şişe kaçak içki, 3 bin 165 litre etil alkol, 16 sikke, 98 bandrol, 187 elektronik emtia, 2 bin 798 hap, 2 bin 588 muhtelif emtia ele geçirildi.

    42 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

    Öte yandan operasyonlarda olaylarla ilgili 42 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

    İzmir de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi #1

    İzmir de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi #2

    İzmir de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi #3

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