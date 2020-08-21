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- İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı
İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı
Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan H.T. isimli kadın, gözaltına alındı.
- AA
- 21.08.2020 - 11:28
- Güncelleme : 21.08.2020 - 11:28
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadının, Bayraklı ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.
ADRESE BASKIN
Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, H.T.’yi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.