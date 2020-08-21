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    İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı

    Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan H.T. isimli kadın, gözaltına alındı.
    • AA
    • 21.08.2020 - 11:28
    • Güncelleme : 21.08.2020 - 11:28
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    İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadının, Bayraklı ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.

    ADRESE BASKIN

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, H.T.’yi gözaltına aldı.

    Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de PKK/KCK ya yönelik operasyon: 1 gözaltı #1

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