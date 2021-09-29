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    İzmir'de plastik öğütme makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti

    İzmir'in Bornova ilçesinde plastik öğütme makinesine kapılan işçi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 29.09.2021 - 03:57
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    İzmir'de plastik öğütme makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gökdere Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Hilal El Raşit'in (26) ayağı, plastik boruları attığı sırada öğütme makinesine sıkıştı.

    Makineye kapılan Reşit, olay yerinde can verdi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, Reşit'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

    Reşit'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de plastik öğütme makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti #1

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