İzmir'de polis aracıyla video çeken şüpheliye gözaltı

Tamire götürülen polis aracını kurşunlamış gibi video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, ihbar üzerine yakalandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, polis aracının videosunu çekerek, “Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim” şeklinde paylaşım yapan bir şahsın ihbarı yapıldı.

Sosyal medya hesabından pompalı tüfekle paylaşım yapan şüpheli şahıs hakkında gelen çokça şikayet üzerine hemen harekete geçildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar neticesinde, sosyal medya hesabından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asarlık Polis Merkezi Amirliğine ait resmi ekip aracını kullanarak video çektiği belirlenen M.S. (20), polis ekiplerince İzmir’in Menemen ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan, videoda kullandığı pompalı tüfeğe de ekipler tarafından el konulurken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.S. hakkında ‘Türk Milletini, Cumhuriyetini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama’ suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.













