İzmir'de polis baskını sırasında intihar girişimi

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan iki kardeşten biri yakalanırken, diğeri pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Serkan Cengiz'in, kardeşi ile birlikte İzmir'in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan bir apartta kaldığını saptadı.

Hemen harekete geçen polis, düzenlediği operasyonla apartın çevresini kuşatarak içeridekilere teslim ol çağrısında bulundu.

POLİSİ GÖRÜNCE KENDİNİ VURDU

Odada bulunan Volkan C., polise direnerek pompalı tüfekle bir el ateş açtı. Kısa süre sonra iki kardeşin kiraladığı apart daireden bir el daha ateş açıldı. Bunun üzerine operasyon yapan polis, odaya girdiğinde Serkan Cengiz'in kardeşi Volkan C.'nin pompalı tüfekle yüzüne ateş açarak intihara kalkıştığını gördü.

ARANAN ŞÜPHELİ APARTA DÖNDÜĞÜNDE YAKALANDI

Polis ekipleri ağır yaralı olduğu belirlenen Volkan C. için olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Bu sırada kayıt yaptırdıktan sonra ayrıldığı anlaşılan Serkan Cengiz ise aparta geldiğinde polislerle karşılaştı. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

EVDE VE OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Volkan C., ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Serkan Cengiz ise gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Serkan Cengiz'in otomobilinde bir miktar uyuşturucu bulunurken, apart yapılan aramada pompalı tüfek ile 400 gram metamfematin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.