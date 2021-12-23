İzmir'de polis 'Google Harita' dolandırıcılarına geçit vermedi

İzmir'de Google'dan aradıklarını söyleyip şirketlerin haritalarda görünmesine yönelik hizmet verdikleri iddiasıyla para talep eden dolandırıcılara operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde avukatlık büroları, muhasebe büroları ve farklı iş kollarındaki firmalarını Google çözüm ortağından aradıklarını söyleyerek dolandıran bir çeteye yönelik çalışma başlattı.

Çete, Google Maps üzerinden güncelleme yapılmadığı takdirde harita üzerinden bilgilerin kalıcı olarak silineceğini ve artık Google arama motorunda iş yerinin gözükmeyeceği, bu işlemin yapılabilmesi için 500 TL ile 1500 TL arası ödeme yapılması gerektiği, bu ödemelerin kargo şirketi ile kapıda yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandırdı.

Yapılan çalışmalarda, çağrı merkezinin söylediklerini kabul eden firmaların herhangi bir hizmet almadıkları da şikayetçi olan mağdurların beyanları ve ihbarları üzerine tespit edildi.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, arama yapılan çağrı merkezinin Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösterdiği, olayla ilgili çok sayıda mağdurun olduğu ve şüphelilerin suçtan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde edildiği belirlendi.

22 Aralık tarihinde adresi önceden belirlenen çağrı merkezine, polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda, çağrı merkezi çalışanı 24 şüpheli yakalandı.

İzmir'de dolandırıcı çağrı merkezine operasyon: 18 gözaltı

SAHTE GOOGLE SÖZLEŞME EVRAKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda, şüphelilerin vatandaşları arama yapmakta kullandıkları 24 adet laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV’ler, sözde Google sözleşme evrakları ve müştekilere ait bilgiler ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 6 şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.