Karabağlar ilçesinde elinde döner bıçağı ile gezen bir şahsa müdahale etmek isteyen polis saldırıya uğradı. Hafif şekilde yaralanan polis hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde saat 21.00 sıralarında Eskiizmir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde elinde döner bıçağı ile gezip vatandaşları rahatsız eden Ömer G. isimli bir kişi olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

POLİS MEMURUNU YARALADI

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamacanın ardından elindeki döner bıçağı ile S.K. isimli bir polis memurunu omzundan yaraladı.

Omzuna aldığı döner bıçağı darbesi ile yaralanan polis memuru S.K., meslektaşları tarafından ekip aracıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı İZLE







DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Döner bıçağı ile polis memurunu yaralayan saldırgan Ömer G. ise polis otomobiliyle hastaneye getirildi.

Saldırganın polis aracının kafesinde de kendine zarar verdiği bildirildi. Şahsın sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



