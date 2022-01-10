İzmir'de polisi görünce araçtan fırlatılan kavanozdan esrar çıktı

Çiğli ilçesinde takside seyir halinde olan şüpheli, polisleri görünce araçtan dışarıya kavanoz attı. Ekiplerin durdurarak arama yaptığı araçta uyuşturucu ele geçirilirken, kavanozda da esrar bulundu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Dere Caddesi üzerinde seyir halinde olan ticari taksi içerisinde bulunan O.B.'nin, polis ekiplerini görünce cam kavanozu dışarı fırlatması tepki çekti.

ŞÜPHELİ TAKSİ DURDURULDU

Kavanozun dışarı atıldığını gören Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticari taksiyi durdurdu.

ARACA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Taksi içerisinde bulunan O.B. ve S.Ç.'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine polis ekipleri, araçta yaptığı aramada bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi.

DIŞARI ATILAN CAM KAVANOZDAN ESRAR ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin araçtan fırlattığı cam kavanoz da polisler tarafından bulundu. Kavanoz içerisinden toplam 120 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.B. ve S.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.