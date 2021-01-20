İzmir'de polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü

İzmir'de polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü

18 yaşından küçük sürücü ve yanında bulunan kişi kazadan yara almadan kurtulurken, aracın sahibine ceza kesildi.

İzmir’in Çiğli ilçesi Egekent Mahallesi 8826 Sokak'ta Hüseyin Can A. (14), polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 34 COK 529 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla dereye düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AĞABEYİNE CEZA KESİLDİ

Dereye düşen aracın sürücüsü ve yanındaki Buğrahan A. (20) kazada yara almadı. Otomobilin, Hüseyin Can A.'nın ağabeyine ait olduğu belirlendi.

Ekiplerce aracın sahibine ceza yazılırken, Buğrahan A.'ya ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari ceza uygulandı.

Kazada hasarın oluştuğu otomobil, dereden çekici ile çıkarıldı.