İzmir'de polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

İzmir’in Konak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı.

İzmir’de dur ihtarına uymayan alkollü sürücü aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

Sürücü Reyhan Ü.’nün kullandığı araç diğer bir kontrol noktasında da durmadı ve polis ekipleri otomobilin lastiklerine ateş etti.

SÜRÜCÜ 206 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerinden uzaklaşan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra durdu. Kaza yerine polis ce sağlık ekipleri sevk edilirken Reyhan Ü'nün 206 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazaya şahit olan Şafak Karasaç, otomobilin virajı dönemeyerek kaldırıma çarptığını söyledi.

EHLİYETİNE EL KOYULDU

Sürücü Reyhan Ü, ile beraberindeki Ahmet T. işlemler için emniyete götürülürken alkolü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu.