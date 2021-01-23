İzmir'de polisten kaçan araç sürücüsünün uyuşturucu testi pozitif çıktı

Kısıtlama saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan araç içerisinde bulunan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün ise uyuşturucu testinin pozitif olduğu belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Karşıyaka ilçesinde denetleme başlattı.

Ekipler, Yeni Girne Caddesi üzerinde seyir halinde olan şüpheli bir otomobile 'Dur' ihtarında bulundu.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

İhtara uymayan araç sürücüsü ise 06 FY 812 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli otomobilin kovalamacası, trafik polislerinin başarılı çalışması sonucu son buldu. Köşeye sıkışan araç içerisinde bulunan otomobil sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Kısıtlamada polisten kaçan araç sürücüsünün uyuşturucu testi pozitif çıktı

3 GÖZALTI

3 şüpheli, ekiplerin müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin kimlik kontrolünde otomobil sürücüsü B.M., yolcu konumunda bulunanların ise E.K. ve Ş.K. olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan araçta yolcu konumunda bulunan Ş.K.'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde üretme, uyuşturucu maddeyi satma ve sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü B.M.'ye yapılan uyuşturucu testinin de pozitif olduğu ortaya çıktı.

14 BİN TL CEZA

B.M., E.K. ve Ş.K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra birçok trafik kuralını ihlal etmekten toplamda 14 bin 782 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçerek öğle saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.