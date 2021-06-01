Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı.

İzmir'in Yenişehir Mahallesi'nde F.K. ve yanında bulunan G.S., 35 RS 113 plakalı otomobil ile gezdikleri sırada polis kontrolüne takıldı.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan F.K., kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.

YAKALANINCA EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

F.K.'nın kullandığı otomobil, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. F.K. ve yanındaki G.S. otomobilden indirildi, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Sürücü F.K.'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. F.K. ve G.S., polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.

İŞLEM YAPILDI

Sürücü F.K.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve trafiği tehlikeye atmak suçlarından işlem yapıldı. Yanında bulunan G.S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

İzmir'de polisten kaçan sürücü ehliyetsiz çıktı VİDEO