İzmir'de polisten kaçmak için balkondan atlayıp kaza yaptılar

Polisten kaçmaya çalışan motorsiklet sürücü ve yolcu yakalandı. Şüphelilerden birinin saklandığı evin balkonundan atlaması üzerine ekipleri şaşkınlığa uğrattı.

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Özbek Yolu civarında meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafikteki araçları kontrol etti.

Trafikte denetimi yapan ekipler, şüphelendikleri motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcuya "dur" ihtarına bulundu.

Motordaki şahıslar polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu motosiklet kaza yaptı.

Kazaya aldırmayıp yaya olarak kaçmaya çalıştı

Kaza sonucu, motosikleti olduğu yerde bırakıp yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişiden, 41 yaşındaki İ.T. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaba üst araması sonucu yakalanan şüpheliden bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis tarafından yapılan incelemede motosikletin hem çalıntı hem de sahte plakaya sahip olduğu tespit edildi.

Kaçan şüpheli şahıs 2'inci kattaki balkondan atladı

Polis ekipleri, İ.T.'yi kaçarken yakalayan diğer şüphelinin de izini sürmeye devam etti.

Zanlılardan biri balkondan atladı

35 yaşında O. E. isimli şahıs olduğu tespit edilen şüphelinin bir evde saklandığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi ve ekiplerin evin etrafını sardığını gören O.E., kaçmak için evin ikinci katındaki balkondan aşağı atladı.

Bu sefer kaçmayı başaramayan şüpheli çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 şüpheli cezaevine gönderildi

Yakalanan şahıslar sorgulaya alındı ve şüphelilerden İ.T.'nin hakkında hırsızlık suçlarından 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkması üzerine İ.T. cezaevine teslim edildi.

İHA'nın haberine göre, şüphelilerden O.E. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan O.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.