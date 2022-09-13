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    İzmir’de, posta gümrüğündeki gönderiden 26 tüp tarantula çıktı

    Yurt dışından posta yolu ile gelen 2 gönderiden, 26 tüp halinde tarantula cinsi örümcekler çıktı. Örümcekler, Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.
    • 13.09.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 17:06
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    İzmir’de, posta gümrüğündeki gönderiden 26 tüp tarantula çıktı

    İzmir’de, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde, İzmir Yolcu Salonu Posta Gümrüğü’nde yurt dışından posta yoluyla gelen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi. İ

    İHA’nın haberine göre, ekipler tarafından açılan paket içerisinde toplam 18 adet tüp halinde örümcek olduğu görüldü. Verilen bilginin ardından savcılığın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

    Tarantulanın yurda girişi yasak

    Olayla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar şubesinden bilgi edinen ekipler, söz konusu tarantulaların yurda girişinin yasaklı olduğunun tespiti üzerine söz konusu gönderiye el koydu.

    Diğer gönderiden de tarantula çıktı

    Araştırmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri gelen başka bir kargonun da benzer özellikte olması sonucunda, gönderi kontrol amacıyla açıldı. Bu gönderiden de 8 tüp içerisinde tarantulalar çıktı. Toplamda 26 tüp tarantula, Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    İzmir’de, posta gümrüğündeki gönderiden 26 tüp tarantula çıktı ViDEO

    İzmir’de, posta gümrüğündeki gönderiden 26 tüp tarantula çıktı #1

    İzmir’de, posta gümrüğündeki gönderiden 26 tüp tarantula çıktı #2

    İzmir’de, posta gümrüğündeki gönderiden 26 tüp tarantula çıktı #3

    İzmir’de, posta gümrüğündeki gönderiden 26 tüp tarantula çıktı #4

    İzmir’de, posta gümrüğündeki gönderiden 26 tüp tarantula çıktı #5


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