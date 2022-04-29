İzmir'de PTT ATM'sinin açığını bulanlar, 142 bin TL para çaldı

İzmir'de PTT ATM'sinin açığını bulanlar, 142 bin TL para çaldı

PTT şubesinde bulunan ATM'nin yazılım açığını bulan hırsızlar, 15 günde 142 bin 830 lira para çekti. Şahıslar tespit edilerek yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde bulunan bir PTT şubesinde yazılım açığı çıktı.

PTT şubesinde çalışan görevliler, ATM'de bulunması gereken 142 bin 830 TL'nin eksik olduğunu fark etti.

Yapılan araştırma sonucunda 5 Nisan ile 20 Nisan arasında bir kişinin yazılım açığıyla parayı çektiği belirlendi.

Kamera kayıtları ve hesap hareketleri incelendi

Konu hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM ve güvenlik kamera kayıtları, hesap hareketleri ve diğer kayıt ile belgeleri teker teker incelemeye aldı.

Parayı çeken şahıs tespit edildi

Jandarmanın titiz bir incelemesi sonucunda, şüpheli M.D.'nin parayı çektiği tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, ATM’den tekrar para çekerken şüpheliye suçüstü yaparak gözaltına aldı. Ele geçirilen 143 bin 830 TL ise PTT şubesine teslim edildi.

Gözaltındaki M.D.'nin işlemleri devam ediyor.