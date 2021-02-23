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    İzmir'de rahip Brunson'ın yaşadığı bina yıkıldı

    ABD ile Türkiye arasında büyük bir gerilime sebep olan rahip Brunson'ın İzmir'de yaşadığı binanın ev sahipleri müteahhitlerle anlaşınca, yıkımına başlandı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 17:37
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    İzmir'de rahip Brunson'ın yaşadığı bina yıkıldı

    İzmir'deki ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanmıştı.

    Davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen, hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra 12 Ekim 2018'de özel uçakla Türkiye'den ayrılan ABD'li Brunson, Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olmuştu.

    DİKKAT ÇEKEN EVİ YIKILDI

    Brunson, tahliye edilmesinin ardından Işılay Saygın Sokak'taki evine getirilmiş, Brunson'un evine girişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alınmış ve dünyanın gözü rahibin getirildiği eve odaklanmıştı.

    O bina, bu kez de yıkım ile gündeme geldi. Brunson'ın yaşadığı binanın, ev sahiplerinin müteahhitle anlaşması sonucu yıkıldığı ve yerine yeni bir bina inşa edileceği öğrenildi.

    İzmir de rahip Brunson ın yaşadığı bina yıkıldı #1

    "BİNA 50-60 YILLIKTI"

    Sokaktaki esnaflardan Hasan Fırlangıç, "Yıkılan yer, rahip Brunson'ın eviydi. Müteahhit ve ev sahipleri anlaştı. Çünkü bu bina 50-60 yıllık binaydı. Bu yüzden bina yıkılacak ve yerine yeni bir bina yapılacak. Olaylardan önce rahip birkaç kez bizden alışveriş yapmıştı. Ancak daha sonra ülkeden ayrıldı." dedi.

    İzmir de rahip Brunson ın yaşadığı bina yıkıldı #2

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