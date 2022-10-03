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    İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar

    İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar

    Çiğli'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yırtarak ateşe verdikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şahıs, daha sonra videoyu sildi.
    • 03.10.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:17
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    İzmir’in Çiğli ilçesinde 26 Eylül günü sosyal medyaya düşen görüntüler, izleyenleri şoke etti.

    Rakı masasında alem yapan iki saygısız, kimsenin beklemediği bir provakasyona imza attı.

    Kur’an-ı Kerim’i yırttılar

    İnsanların inançlarıyla dalga geçen 2 şahıs, yanlarında bulunan Kur’an-ı Kerim’i yırtarak ateşe verdi.

    Söz konusu şahıslar, o anlara ilişkin çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar ViDEO

    Biri yaktı diğeri alay etti

    Kutsal kitabı yırtıp yakan arkadaşını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen şahıslardan diğerinin de İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.

    Video silindi

    İHA'nın haberine göre, İslam’a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

    İzmir de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar #1

    İzmir de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar #2


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