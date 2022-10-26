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    İzmir'de rapor yazmak için para isteyen doktora ceza

    Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istirahat raporu için para isteyen doktor, gözaltına alındı. Mahkemeye çıkan doktora, adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
    • 26.10.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 09:36
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    İzmir'de rapor yazmak için para isteyen doktora ceza

    İzmir’in Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden hasta, o sırada görevde olan doktor H.B.C.’den istirahat raporu yazmasını istedi.

    Bunun üzerine H.B.C., raporun hızlıca işleme girmesi için hastadan ücret talep etti.

    Rüşvet isteme anlarını kayda alan hasta, sosyal medyadan paylaştı.

    Açığa alındı

    Büyük tepki çeken rüşvetçi doktor için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, hemen harekete geçti.

    Doktor H.B.C., çok geçmeden açığa alındı.

    İl Sağlık Müdürlüğü, hekim hakkında inceleme başlatırken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da geri kalmadı.

    İzmir'de doktor rapor yazmak için para istedi VİDEO

    Ev hapsi cezası verildi

    Hakkında soruşturma açılan doktor, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.'ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

    İzmir de rapor yazmak için para isteyen doktora ceza #1

    İzmir de rapor yazmak için para isteyen doktora ceza #2


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