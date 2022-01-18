İzmir'de restorana silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir'de içinde müşterilerin bulunduğu restorana pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı.

İzmir Altındağ Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, İ.T. ve T.D. isimli şüpheliler otomobille cadde üzerinde bulunan bir restoranın önüne gelerek, içerisinde müşterilerin de bulunduğu restorana pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

Restoran içerisinde bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük korku yaşarken, şüpheliler ise geldikleri otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş sonucu iş yeri çalışanı E.B. (39) ve müşteri M.K. (41) vücutlarına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.K., ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, E.B. ise İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatılırken, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.