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- İzmir’de Roma döneminden kalma sütun başlığı ele geçirildi
İzmir’de Roma döneminden kalma sütun başlığı ele geçirildi
İhbar üzerine harekete ekipler yapılan operasyon ile Roma dönemine ait tarihi sütun başlığı ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 29.03.2021 - 08:58
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı.
Alınan ihbar üzerine, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
ARAMA YAPILDI
Kemalpaşa ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Armutlu mevkiinde tarihi eser ticareti yapacak şüpheli araç durduruldu.
Araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet 50x60 cm ebatlarında Roma dönemine ait İON sütun başlığı ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Araçta yakalanarak gözaltına alınan 3 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Sütun başlığı, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.