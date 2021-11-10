İzmir'de rüşvet aldıkları gerekçesiyle 6 belediye çalışanı tutuklandı

Kemalpaşa'da rüşvet alma-verme üzerine operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 11 şüpheli tespit etti. 6'sının belediye çalışanı olduğu öğrenilen şüpheliler tutuklandı.

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada jandarma ekipleri, 'rüşvet' üzerine operasyon gerçekleştirdi.

RÜŞVET KARŞILIĞI RUHSAT VERDİLER

Şahısların, izinsiz yapı, bina inşa eden firma ve şahıslara cezai işlem uygulamadığı, mevzuata uygun olmayan binalara rüşvet karşılığında ruhsat verdiği iddia edildi.





11 ŞÜPHELİDEN 6'SI BELEDİYE ÇALIŞANI

Bunun üzerine şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 11 kişi gözaltına alınırken, içlerinden 6 kişinin belediye çalışanı olduğu bildirildi.

İmar ve Şehircilik ile Yapı Kayıt Müdürlüğü'nde görevli İ.V., M.Ç., C.Y., A.Ö. ve Y.H. ile eski Yapı Kontrol Müdürü K.A. ve diğer şüpheli 5 kişinin Jandamra Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Sorgulamanın ardından, tutuklanan 11 şüpheli adliyeye sevk edilecek.