İzmir'de rüşvet istediği ileri sürülen belediye görevlisine ev hapsi verildi

Özbek Yıldız'ın şikayeti üzerine rüşvet aldığı gerekçesi ile gözaltına alınan ruhsat görevlisi Y.K.'ye ev hapsi verildi. Y.K.'nin, ruhsat almak isteyen Yıldız'dan 10 bin lira istediği ileri sürüldü.

İzmir’in Konak ilçesinde, geçtiğimiz mart ayında Özbek Yıldız isimli bir iş yeri sahibi, belediyede ruhsat görevlisi olarak görev yapan Y.K. hakkında rüşvet istediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Y.K.’nin şikayeti üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Operasyonla, seri numaraları alınmış paraları özel aracında teslim alan Y.K.'ye, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suçüstü yaptı.

Y.K. ile birlikte olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle 3 kişi daha gözaltına alındı.

Ruhsat görevlisine ev hapsi verildi

İHA’nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Diğer 3 çalışan ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın yaşandığı günün öncesinde, görevli memur Y.K. ve bir kadın çalışanın iş yerine girdiği anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

“Bahaneler bularak işi uzattılar”

İş yeri sahibi Özbek Yıldız, Y.K.’nin dükkana gelerek rüşvet istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“O gün bizim ruhsatımızın son günüydü ve iki zabıta memuru dükkana geldi. Bunun üzerine biz de gerekli evrakları hazırlayıp Konak Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü’ne götürdüğümüzde evrakları teslim alıp kontrole geleceklerini söylediler. Yarım saat sonra kontrole bir kadın, bir erkek geldi. Dükkanı incelemeye başladılar, eksik var mı diye baktılar. Eksik bulamayınca üst kata çıktılar. Bizim depo olarak kullandığımız üst katın itfaiye raporunun olmadı gibi bahaneler bularak işi uzattılar. Ben de durumdan şüphelenerek o esnada bir şeyler söylemesini bekledim.

“Bana işi 10 bin liraya çözeceğini söyledi”

Ruhsatın son günü olduğunu ve dükkanı mühürleyeceklerini söylediler. Ben hızlı bir şekilde işi nasıl çözeriz diye sorunca 'Bir yolu var' dedi. Daha sonra amirinle konuşacağını söyleyerek yukarı çıktı. Yanında gelen kadınla birlikte yukarıda 5 dakika kadar görüştükten sonra beni de çağırdılar. Ve Y.K. orada bana işi 10 bin liraya çözeceğini söyledi.

“Esnada rüşvet isteyeceğini fark edip telefonumun ses kaydını açmıştım”

Ben de o esnada rüşvet isteyeceğini fark edip, telefonumun ses kaydını açmıştım zaten. Biz daha önce de bütün evraklarımızı tamamlayıp ruhsat almıştık. Böyle bir para istenmeyeceğini, bunun rüşvet olduğunu biliyordum.

"Gizli kamera giydim"

Onlar gittikten sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Orada ifademi verdim ve emniyetle iletişime geçip birlikte hareket ettik. Organize olarak onların söyledikleri doğrultusunda gizli kamera giydim. Daha sonra Y.K. beni aradığında ben de durumu polis ekiplerine bildirdim ve kısa zamanda burada oldular. Sonra Y.K.'nin beni arayıp beklediği yeri bildirdim. Seri numaraları alınmış paralarla birlikte oraya gittiğimde paraları verip ruhsatı aldım. Daha sonra polis operasyonla gözaltına aldı.

“Neredeyse her gün gelip ruhsat soruyorlar, evrak soruyorlar”

Yıldız, Y.K.’nin gözaltına alınmasından sonra belediye ekiplerinin sürekli iş yerine geldiğini ve baskı uyguladıklarını söyledi. Belediye ekiplerinin sürekli eksiklerini aradığını söyleyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olaydan sonra zabıta ekipleri daha fazla bana baskı yapmaya başladı. Neredeyse her gün gelip ruhsat soruyorlar, evrak soruyorlar. Bu durum hala devam ediyor. Bizim ruhsatla ilgili problemimiz olmadığı için geliyorlar geri gidiyorlar. Sürekli iş yerine gelip sattığım ürünlerle, ruhsatla ve evraklarla ilgili açık arıyorlar.”