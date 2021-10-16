Son bir ayda kent genelinde servislere yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, sürücülere 956 bin 701 TL ceza kesildi.

İzmir'de polis ekipleri kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kurarak 'S' plakalı servis minibüslerini denetledi.

KORSAN SERVİSLER TESPİT EDİLDİ

Kontrol noktasına takılan servisler incelemeye alındı. Birçok aracın 'S' plakayı aynı renk ve modelde başka araca takarak kaçak servisçilik yaptığı belirlendi.

Korsan servisçilik yaptığı tespit edilen A.E., trafikten men edilerek idari para cezasına çarptırıldı.

İzmir'de 'S' plakalı servisler denetlendi: 128 kaçak servis tespit edildi VİDEO

SON 1 AYDA 956 BİN 701 TL CEZA KESİLDİ

İzmir genelinde son 1 ayda yapılan denetimlerde, 128 korsan servis tespit edilerek trafikten men edildi.

Ayrıca, 9 araca güzergah dışında sefer yapmaktan, 50 servise de sigorta ve fenni muayene gibi evraklarındaki çeşitli eksiklik ve yetersizliklerle taşımacılık yapmaktan ceza kesildi.

Kesilen cezaların toplamda 956 bin 701 TL olduğu bildirildi.

"DENETİMLER SÜRÜYOR"

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu, "Bir servis aracına ait plakanın başka servislere de takıp korsan faaliyet yürüttüğünü tespit ettik. Kısa sürede yakaladık ve hakkında işlem yaptık.

Başta çocukların ve tüm vatandaşların evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmeleri, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst seviyede tutarak herhangi bir kazaya karışmalarını engellemek amacıyla kent genelinde servis denetimleri sürüyor" dedi.

























