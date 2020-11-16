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    İzmir'de sabıkalı hırsızlar kamerada

    Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan iki şüpheli, bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 08:02
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:22
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    İzmir'de sabıkalı hırsızlar kamerada

    İzmir’in Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında Hasan Tahsin Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada, iki çocuğu şüphe üzerine durdurdu.

    Ekiplerin yaptığı incelemede, iki çocuğun elinde bulunan poşetlerde 650 TL nakit para, 6 para ile çalışan şarj aleti, farklı markalara ait 5 erkek saati, 1 tablet, 1 parfüm, 3 güneş gözlüğü ve bir miktar bozuk para ele geçirildi.

    BİRİNİN 85 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Bunun üzerine, yapılan kimlik sorgusunda şüphelilerin U.S.(14) ve Ş.A.(16) olduğu belirlendi.

    Ayrıca, U.S.'nin hırsızlıktan 85, Ş.A.'nın ise 14 suç kaydı olduğu öğrenildi. İki suç makinesi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, ekipler çevrede araştırma yaptı.

    İzmir'de sabıkalı hırsızlar kamerada İZLE

    AÇIK CAM HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARDI

    Yapılan çalışmalar kapsamında,  bir iş yerinin camının açık olduğu tespit edildi.

    İş yerinin güvenlik kameralarında yapılan kontrolde, iki şüphelinin iş yerine girdiği ve poşette bulunan malzemeleri çaldığı ortaya çıktı.

    İzmir de sabıkalı hırsızlar kamerada #1

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