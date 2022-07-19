Ödemiş'teki otogara gelen 3 kişi, Alanya ilçesine bilet almak istediklerini söyleyerek yazıhanesinde bulunan sadaka kutusunun çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Yeni Garaj'daki bir turizm firmasının yazıhanesine gelen 2'si kadın 3 kişi, Antalya'nın Alanya ilçesine bilet almak istediklerini söyledi.

Yazıhanede çalışan görevli, 3 kişiye bilet kestikten sonra banko üzerinde duran sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti.

Sadaka kutusunu çaldılar

Güvenlik kameralarını inceleyen yetkili, sadaka kutusunun yazıhaneye gelen 3 kişinin içerisinde bulunan kadın tarafından çalındığını görerek durumu polise bildirdi.

İzmir'de sadaka kutusunu çaldılar





Şüpheliler tespit edildi

Polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, hırsızlık olayına karışan kişilerin E.K. ve S.K. adlı kadın ile M.C.Y. adlı erkek oldukları belirlendi.

Suçlular yakalandı

Yapılan çalışmanın ardından 3 şüpheli de polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



