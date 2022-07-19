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    İzmir'de sadaka kutusunu çaldılar

    Ödemiş'teki otogara gelen 3 kişi, Alanya ilçesine bilet almak istediklerini söyleyerek yazıhanesinde bulunan sadaka kutusunun çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.
    • 19.07.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 10:19
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    İzmir'de sadaka kutusunu çaldılar

    İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Yeni Garaj'daki bir turizm firmasının yazıhanesine gelen 2'si kadın 3 kişi, Antalya'nın Alanya ilçesine bilet almak istediklerini söyledi.

    Yazıhanede çalışan görevli, 3 kişiye bilet kestikten sonra banko üzerinde duran sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti.

    Sadaka kutusunu çaldılar

    Güvenlik kameralarını inceleyen yetkili, sadaka kutusunun yazıhaneye gelen 3 kişinin içerisinde bulunan kadın tarafından çalındığını görerek durumu polise bildirdi.

    İzmir'de sadaka kutusunu çaldılar


    Şüpheliler tespit edildi

    Polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, hırsızlık olayına karışan kişilerin E.K. ve S.K. adlı kadın ile M.C.Y. adlı erkek oldukları belirlendi.

    Suçlular yakalandı

    Yapılan çalışmanın ardından 3 şüpheli de polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de sadaka kutusunu çaldılar #1

    İzmir de sadaka kutusunu çaldılar #2


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