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    İzmir'de sağanak yağmurun altındaki vatandaş şampuanla duş aldı

    Bölgede etkisini sürdüren sağanak yağmur su taşkınlarına neden oldu. Öte yandan sel suları altında kalan bir vatandaşın şampuan dökerek yıkandığı görüldü. O anlar kaydedildi.
    • 26.08.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 16:30
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    İzmir'de sağanak yağmurun altındaki vatandaş şampuanla duş aldı

    Ağustos sıcaklarıyla birlikte birçok ilde yağmur hayatı olumsuz etkiliyor...

    Sağanak yağmurun hayatı felç ettiği illerden biri de İzmir. Geçtiğimiz günlerde AKOM tarafından kente gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

    Gece saatlerinde başlayan yağmur, Bornova ilçesinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Caddeler göle döndü

    Sağanak nedeniyle bölgedeki caddeler adeta göle döndü, evleri su bastı, sürücüler yolda mahsur kaldı.

    Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, dere taşkınlarının yaşandığı ve sokakların sel altında kaldığı belirtildi.

    İzmir'de sağanak yağmurun altındaki vatandaş şampuanla yıkandı VİDEO

    Şampuan dökerek yıkandı

    Öte yandan 3 gün boyunca etkisini sürdüren yağmur nedeniyle dereye dönen sokakta bir vatandaşın, sel sularıyla birlikte saçına şampuan dökerek yıkandığı görüldü.

    DHA'nın aktarımına göre; o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İzmir de sağanak yağmurun altındaki vatandaş şampuanla duş aldı #1


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