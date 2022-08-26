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- İzmir'de sağanak yağmurun altındaki vatandaş şampuanla duş aldı
İzmir'de sağanak yağmurun altındaki vatandaş şampuanla duş aldı
- 26.08.2022 - 16:23
- Güncelleme : 26.08.2022 - 16:30
Ağustos sıcaklarıyla birlikte birçok ilde yağmur hayatı olumsuz etkiliyor...
Sağanak yağmurun hayatı felç ettiği illerden biri de İzmir. Geçtiğimiz günlerde AKOM tarafından kente gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı.
Gece saatlerinde başlayan yağmur, Bornova ilçesinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Caddeler göle döndü
Sağanak nedeniyle bölgedeki caddeler adeta göle döndü, evleri su bastı, sürücüler yolda mahsur kaldı.
Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, dere taşkınlarının yaşandığı ve sokakların sel altında kaldığı belirtildi.
İzmir'de sağanak yağmurun altındaki vatandaş şampuanla yıkandı VİDEO
Şampuan dökerek yıkandı
Öte yandan 3 gün boyunca etkisini sürdüren yağmur nedeniyle dereye dönen sokakta bir vatandaşın, sel sularıyla birlikte saçına şampuan dökerek yıkandığı görüldü.
DHA'nın aktarımına göre; o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.