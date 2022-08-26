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İzmir'de sağanak yağmurun altındaki vatandaş şampuanla duş aldı

İzmir'de sağanak yağmurun altındaki vatandaş şampuanla duş aldı

Bölgede etkisini sürdüren sağanak yağmur su taşkınlarına neden oldu. Öte yandan sel suları altında kalan bir vatandaşın şampuan dökerek yıkandığı görüldü. O anlar kaydedildi.