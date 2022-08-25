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    İzmir'de sağanak yine taşkına neden oldu

    Bornova’da yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.
    • 25.08.2022 - 19:51
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    İzmir'de sağanak yine taşkına neden oldu

    İzmir Bornova’da dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç ederken, bugün de Pınarbaşı semtinde yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanağın ardından caddeler göle döndü.

    İş yerlerine basan suları tahliye eden esnaflar ardından getirdikleri su tankeri ile caddeleri ve sokakları temizledi.

    “Sürekli bir baskınla karşılaşıyoruz”

    İHA'nın haberine göre sağanak dolayısı ile iş yerini su basan market işletmecisi Gülsüm Dönmez, “Pınarbaşı’nın sürekli sorunu bu ve bizimle de hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. 15 dakikalık yağışın ardından 3 saattir kendi imkanlarımızla temizlik yapmaya çalışıyoruz.

    En ufak yağmur ve afet tarzı olaylarda sürekli bir baskınla karşılaşıyoruz. Hiçbir şekilde önlem alınmadığı gibi devamında da yardımcı olunmuyor. Şuan herkes mağdur. Bunun için de yapılması gerekeni yapacağız ve sessiz kalmayacağız. Gerekli yerlere görüntüleri göndereceğiz” dedi.

    Dükkanını su basan berber Mustafa Gür ise, “Mazgallardan kaynaklı olarak dükkanımı su bastı. Belediyecilik anlayışı bu değil. Sahil kesimlerine, elit kesimlere yatırım yapmakla olmaz” ifadelerini kullandı.

    İzmir de sağanak yine taşkına neden oldu #1

    “Her yağmurda buralar bu hale geliyor”

    Sağanak yağıştan dolayı mağdur olduklarını ve yaşadıkları sokağı kendi imkanları ile temizlediklerini dile getiren Cihangir Yurdakul da, “Her yağmurda buralar bu hale geliyor. Alt yapı yok. Çocukların oyun oynadığı yerler tamamen çamur. 70 yaşında insan burada temizlik yapıyor. Mecbur mu? Bizim istediğimiz hizmet” diye sözlerini tamamladı.

    İş yerlerini su basma anı kamerada

    Öte yandan, iş yerlerinde meydana gelen su baskını ise bir markete ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımları aşan suların iş yerlerine girdiği ve esnafların dükkanlarına dolan suları kovalarla tahliye ettiği yer alıyor.

    İzmir de sağanak yine taşkına neden oldu #2

    İzmir de sağanak yine taşkına neden oldu #3

    İzmir de sağanak yine taşkına neden oldu #4


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