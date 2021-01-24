İzmir'de sağlıkçılara hakaret eden kişiyi ambulans şoförü etkisiz hale getirdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir grup personele hakaret edip, kendisini uyaran ambulans şoförünün üzerine yürüyen A.T.S., şoför tarafından etkisiz hale getirildi.

İzmir'de A.T.S. isimli bir kişi, Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir grup personele bilinmeyen nedenden dolayı hakaret ve küfür etti. Bu sırada olay yerinde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ambulans şoförü Yusuf Dilbaz, A.T.S.'yi küfür ve hakaret etmemesi konusunda uyardı.

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Uyarıya aldırış etmeyen A.T.S., Dilbaz'ın da üzerine yürüdü. Saldırı karşısında kendini savunan Dilbaz, A.T.S.'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Öte yandan, ifadesi alınan A.T.S.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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"KÜFÜRLER SAVURARAK ÜSTÜMÜZE GELDİ"

Saldırganı etkisiz hale getiren ambulans şoförü Yusuf Dilbaz, "Şahıs küfürler ederek üstümüze geldi. Ben de bana ve arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kendimizi savundum" dedi.